Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar tahliye ediliyor.

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