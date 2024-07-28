Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi 28 Temmuz 2024 Pazar Saat: 16:51 Güncelleme: 28 Temmuz 2024 Pazar 16:51 Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar tahliye ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a64cf6e225a0f44b02df43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 1 Eylül'e kadar ücretsiz: Kapısında metrelerce kuyruk oluştu Ankara'da ''alkol yasağı'' cinayeti Hatay'da orman yangını Otel ile anlaşıp turistleri dolandıran taksiciye suçüstü Kuzey Ege'nin cennetinde belediyeye milyonluk ceza Plaj eşkıyaları balta ve neşterle polise direndi, sonları ters kelepçe oldu PKK'ya ağır darbe: 16 terörist etkisiz hale getirildi Erdoğan'dan çocuğa önce tokat sonra harçlık İstanbul'da hastanede yangın paniği: Hastalar tahliye edildi