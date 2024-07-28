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  4. Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta iki noktada yangın: Piknikçiler tahliye edildi

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Kahramanmaraş'ta iki noktada orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Mesire alanında piknik yapan vatandaşlar tahliye ediliyor.

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