Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta konteyner yangını Kahramanmaraş'ta konteyner yangını 24 Mart 2024 Pazar Saat: 22:15 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 22:15 Kahramanmaraş’ta bir şantiyede işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66007be2e64cfef9fb093467" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin en riskli fay hattının kalbine röntgen İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt Kayserispor Başkanı Çamlı’nın çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti AK Parti'den MHP'nin adayına Dilber klibi Trafikte şehir eşkıyası dehşeti: Polisleri ezerek öldürmeye çalıştı Bu köyümüzde seçimin kaderini Almanya'da yaşayanlar belirleyecek Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Kadir İnanır felç geçirdi