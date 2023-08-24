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Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında!

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangını çıkarttığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

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