Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! Kahramanmaraş'ta orman yangını: 1 kişi gözaltında! 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:46 Güncelleme: 24 Ağustos 2023 Perşembe 13:46 Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda yangını çıkarttığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e734fcde854a2a3b0270b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı ''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki... Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet! Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti Eskişehir'de orman yangını da kontrol altında Yolcu uçağındaki ''bomba'' şakası kötü bitti Spikerden canlı yayında orman yangını haberi için skandal ifadeler Tepkilere aldırmadılar! Radyoaktif su denize boşaltılmaya başlandı Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü!