Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta orman yangını 06 Ağustos 2024 Salı Saat: 18:41 Güncelleme: 06 Ağustos 2024 Salı 18:41 Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66b24438bd182085970bae03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Bakan'dan Instagram'a erişim engeli için yeni açıklama Sudan sebep katliam: Baba, oğlu ve torunu öldürüldü Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi MHP'li isimden CHP'li Başkana ''Ülkü Ocaklı'' tehdit Fransa'da korkunç cinayet: Türk gencini döve döve öldürdüler Türkiye'nin hayalet şehri Şato Villaları yabancılara satılıyor Trafikte bir garip olay: Halk otobüsünün anahtarını alıp kaçtı Van Gölü'nde ilginç olay: Suya esmer giren sarışın çıkıyor...