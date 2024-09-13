Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta orman yangını Kahramanmaraş'ta orman yangını 13 Eylül 2024 Cuma Saat: 20:25 Güncelleme: 13 Eylül 2024 Cuma 20:25 Kahramanmaraş Merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66e4759f7ce9c0c559036e33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Narin'in mezarına ziyaretçi akını: Bırakılan eşyalar dikkatlerden kaçmadı Kadınların takside başlayan saç saça baş başa kavgası, yola taştı O Türkiye'nin çift kol nakli yapılan hastası: ''Sanki hiç nakil olmamışım gibi'' Savaşan Şahinler peş peşe havalandı; 19 hain daha etkisiz hale getirildi Türkiye'nin ördekleriyle ünlü cennetinden geriye bu kaldı Çarşıya, pazara ''turist'' yağdı... Ama esnaf şikayetçi oldu Sinopta aileye taşlı saldırı! Görüntüler şoke etti Kargocu kıyafetli vurgun kamerada: Bu kadarına da pes Türkiye'nin 2 beyaz et devini cezalar da durdurmadı; yine yakalandılar