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Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler

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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

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