Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler Kahramanmaraş'ta peş peşe depremler 21 Ağustos 2023 Pazartesi Saat: 17:32 Güncelleme: 21 Ağustos 2023 Pazartesi 17:32 Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık bölgesinde 3,2 büyülüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde ise saat 16.54'te 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e37592e3008d414e1f9533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü alev topuna döndü İstanbul Silivri'de orman yangını Erman Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar şaşırttı İstanbul'da kültür merkezinde büyük yangın Kadınlar Dünya Kupası finalinde büyük skandal Kulüp dizisinin 2. sezon tarihi belli oldu Kuşadası Körfezi'nde peş peşe depremler Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmi gerçek oldu Elinin hamuruyla erkek işine karışma diyenleri utandırdı