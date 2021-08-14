  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Pavyonda kız arkadaşını görünce dehşet saçtı
Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi
Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı
Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı
Rize’de şelale taştı
Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında
Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto
Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var
Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu