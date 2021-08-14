Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü 14 Ağustos 2021 Cumartesi Saat: 16:00 Kahramanmaraş'ta Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6117be71c36f52443a277e03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pavyonda kız arkadaşını görünce dehşet saçtı Kastamonu'nu ezip geçen selin geliş anı böyle görüntülendi Bozkurt'taki selden mucize eseri kurtulan Yılmaz Ersevenli, korku dolu anları anlattı Kastamonu'ndaki sel felaketinden yeni görüntü: Ezine Çayı böyle taştı Rize’de şelale taştı Türkiye'ye giren göçmenleri taşıyan Metro Turizm şoförü gözaltında Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçında mültecilere protesto Fatoş Yelliler hakkında bomba iddia: Bir sevgilisi daha var Altındağ'daki bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Emirhan'ın babası konuştu