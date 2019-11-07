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  3. 07 Kasım 2019 00:05

Kahramanmaraş'taki trafik kazası sonrası bıçaklı kavga

Kahramanmaraş’ta meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sopalı bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 3 kişi yaralanırken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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İstanbul'da uluslararası soygun dehşeti!
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Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor ! ''Samara'' görüntülendi
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Belediye otobüsü alev aldı
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Apartmanın 4. katındaki mucize kurtuluş kamerada
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Attığı imza kabusu oldu!
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