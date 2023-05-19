Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan 19 Mayıs 2023 Cuma Saat: 13:40 İstanbul Fatih'te bulunan bir evin tavan sıvaları dökülmeye başlarken, sıvaların altından çıkan midye ve deniz kabukları şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64675231ecee8c6163636bd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da kritik zirve: Kılıçdaroğlu Özdağ görüşmesi başladı Dünyada nadir bulunan beyaz altından 3 milyar liralık gelir Babamı neden almadın deyip, otobüsün önünü kesti 19 Mayıs törenlerinde korkutan kaza kamerada Deprem bölgesinde inşa edilen geçici iş yerleri kapılarını açtı Ağaçtaki tabutları gören gözlerine inanamıyor Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez'den twerk şov! Trabzon'da ayı kurtarma operasyonu İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru