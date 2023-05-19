Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan

İstanbul Fatih'te bulunan bir evin tavan sıvaları dökülmeye başlarken, sıvaların altından çıkan midye ve deniz kabukları şoke etti.

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