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  4. Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan

Kahreden görüntü! Bu deniz kabuğuyla inşaat İstanbul'dan

İstanbul Fatih'te bulunan bir evin tavan sıvaları dökülmeye başlarken, sıvaların altından çıkan midye ve deniz kabukları şoke etti.

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