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  3. 10 Haziran 2020 10:50

Kahreden görüntü: Hatay’da engelli çocuk çöpten atık topladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde tekerlekli sandalyenin üzerine çıkarak çöp konteynerinden plastik atık toplayan engelli çocuğun cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri ilgi çekti.

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