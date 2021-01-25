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  3. 25 Ocak 2021 22:55

Kahreden haber! Anne vefat etti 3 çocuk hastanede

Video Galeri
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
Kadınlar cadde ortasında birbirine girdi
Video Galeri
Türk gemisine korsan baskını kamerada
Türk gemisine korsan baskını kamerada
Video Galeri
Otobüsten fırlayan tekerlek ortalığı savaş alanına çevirdi
Otobüsten fırlayan tekerlek ortalığı savaş alanına çevirdi
Video Galeri
Polisten iş makinesiyle baskın!
Polisten iş makinesiyle baskın!
Video Galeri
Öldürücü soğukta ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu
Öldürücü soğukta ısınmak isteyen fare köpeğin boynunda dondu
Video Galeri
MSB'den dikkat çeken Doğu Akdeniz paylaşımı
MSB'den dikkat çeken Doğu Akdeniz paylaşımı
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