Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahreden kaza! Küçük Muhammed feci şekilde can verdi Kahreden kaza! Küçük Muhammed feci şekilde can verdi 26 Mart 2021 Cuma Saat: 12:00 İstanbul Bağcılar'da sokakta oynarken hafif ticari aracın önce çarpıp daha sonra da üzerinden geçtiği 7 yaşındaki Muhammed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/605da2c3edca066f753dbde3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kırmızı'' ilde skandal görüntüler! Boğaziçililer şimdi de kampus nöbetine başladı Dereye uçan otomobilde can pazarı Ambulanstaki hastanın hayatını vatandaşlar kurtardı izmirSokak ortasında silahlı çatışma anı kamerada Bakan Koca'dan kritik toplantı sonrası önemli açıklamalar Canlı yayında Bakan Soylu için dikkat çeken iddia A Spor Fenerbahçe muhabirinin canlı yayında zor anları Ahmet Selim Kul: Erol Bulut sezon sonuna kadar kalıyor