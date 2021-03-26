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  4. Kahreden kaza! Küçük Muhammed feci şekilde can verdi

Kahreden kaza! Küçük Muhammed feci şekilde can verdi

İstanbul Bağcılar'da sokakta oynarken hafif ticari aracın önce çarpıp daha sonra da üzerinden geçtiği 7 yaşındaki Muhammed, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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