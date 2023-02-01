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  4. Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu

Kahreden olay! Anneanne ile torunu evde ölü bulundu

Isparta'da sobadan sızan gazdan zehirlenen 65 yaşındaki kadın ile 9 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

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