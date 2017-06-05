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  3. 05 Haziran 2017 12:15

Kahve telvesinden araç yakıtı ürettiler

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Alternatif Yakıtlar Araştırma Laboratuarında yürütülen çalışmada, filtre kahve atıkları toplanarak, biyodizel yakıt üretimi yapıldı. Üretilen yakıt, içten yanmalı motorlarda kullanılıyor.

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