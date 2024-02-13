Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi'' Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi'' 13 Şubat 2024 Salı Saat: 15:55 Güncelleme: 13 Şubat 2024 Salı 15:55 Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği anlar kameraya yansıdı. Tepkiler üzerine zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı da olmayan işyerini mühürledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cb66c73bb54a69ef0e35e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya’nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi Murat Kurum: ''İBB Radyo’yu yeniden açacağız'' 3 harfliler musallat oldu diye boşalan köye muhtar adayı oldu Üvey anne değil bir cani! Küçük kıza dışkı yedirdi 102 yaşında 5 çocuğu 55 torunu var Turuncu kod uyarısının verilmişti... Turizm cennetimiz sular altında! İstanbul'da miras için kardeş kardeşi vurdu! Şehitlerimizin katili öldürüldü! Gri listeye bir çizik daha İstanbul'da garip anlar: Bir kadının ''garip'' anları kamerada