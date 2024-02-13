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  4. Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi''

Kahvecide iğrenç görüntü: Fincanları tükürerek ''temizledi''

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Edirne'de bir alışveriş merkezinde kahve satışı yapan dükkanda, işletmecinin fincanları tükürerek temizlediği anlar kameraya yansıdı. Tepkiler üzerine zabıta ekipleri, çalışma ruhsatı da olmayan işyerini mühürledi.

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