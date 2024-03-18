Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahvede çocuk cinayeti Kahvede çocuk cinayeti 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 07:35 Güncelleme: 18 Mart 2024 Pazartesi 07:35 Karabük'te bir kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f7c498f2a16a803e066c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayraktar AKINCI’dan İHA-230 ile çifte atışla 12'den vurdu Uzman isimden Marmara için korkunç senaryo: 7.8 büyüklüğünde deprem üretir Trabzon'da maç sonu saha karıştı Sokak ortasında eski sevgili cinayeti: 7 aylık evli kadını katletti! DEM Parti'nin İstanbul'daki Nevruz kutlamasında 75 gözaltı Limanda feci kaza! Konteyner gemisi ortalığı savaş alanına çevirdi Murat Kurum: Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak İliç'teki maden faciasında kayıp işçilerden ilk iz! Pikap bulundu ChatGPT'nin insansı robotundan yeni görüntüler