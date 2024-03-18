Kahvede çocuk cinayeti

Karabük'te bir kahvehanede çıkan kavgada 14 yaşındaki A.S. tarafından bıçakla ağır yaralanan 22 yaşındaki bir genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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