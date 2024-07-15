Anasayfa Video Galeriler Gündem Kahvedeki okey masasında kan aktı Kahvedeki okey masasında kan aktı 15 Temmuz 2024 Pazartesi Saat: 00:21 Kocaeli'de bir kıraathanede okey oynayan 2 kişi arasında çıkan kavgada birbirlerine bıçakla saldıran 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6694415ce0df6a2aab011973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sıcaktan bunalan çocuklar, çareyi traktör römorkunda buldu Antalya'da orman yangını: Gece gündüze döndü Ankara'da aile içi dehşet: 3 yaralı var Marmara'da facianın eşiğinden dönüldü: Kaptan uyuyunca karaya oturdu Yağmur, fırtına, sel... Bir ilimiz daha dkabusu yaşadı DSİ'nin çalışmasında göçük: 3 işçi feci halde can verdi Beşiktaş'ın Immobile'ye ödeyeceği ücret belli oldu Mavi yolculukta kabus: Tur teknesi alev alev yandı Yine Atatürk heykeli, yine saldırı