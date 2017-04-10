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  3. 10 Nisan 2017 20:20

Kahvehaneyi basan teröristler yakalandı

Okmeydanı’nda bir kahvehanede 16 Nisan’da yapılacak olan referandum için vatandaşları tehdit eden ve terör örgütü DHKP-C’nin propagandasını yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.

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