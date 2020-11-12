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VAKA SAYISINDA PATLAMA! SON 24 SAATİN KORONAVİRÜS TABLOSU
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  3. 12 Kasım 2020 18:25

'Kalacak yerim yok' diyerek işe başladı, 1 saat sonra yaptığı 'pes' dedirtti

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Muğla'da korkunç olay! Astsubay, önce sevgilisini öldürdü sonra...
Muğla'da korkunç olay! Astsubay, önce sevgilisini öldürdü sonra...
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Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
Yeni bir skandal daha: Millet ne içtiğini görsün
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Soyunma kabininde taciz skandalı! Genç kadın röntgenciyi suçüstü yakaladı
Soyunma kabininde taciz skandalı! Genç kadın röntgenciyi suçüstü yakaladı
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Şevval Şahin küvetten video paylaştı
Şevval Şahin küvetten video paylaştı
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İSKİ arıtma tesisinde parçalanmış ceset bulundu
İSKİ arıtma tesisinde parçalanmış ceset bulundu
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Balıkçılar faciaya uykuda yakalanmış!
Balıkçılar faciaya uykuda yakalanmış!
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