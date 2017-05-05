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  3. 05 Mayıs 2017 17:50

Kalaşnikoflu saldırı kamerada

Adana’da bir kişinin öldüğü, 2 kişinin ağır yaralandığı kalaşnikof ve tabancalı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Valizden kaçak göçmen çıktı
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