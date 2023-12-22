  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı

Güncelleme:

Amasya’da okul bahçesinde oynarken yere yığılması sonrasında kalbi duran 13 yaşındaki öğrenciye, öğretmeninin kalp masajı hayata döndürdü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü
Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü
Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar
Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar
Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı
Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı
Şantajla suçlanan Batuhan Karacakaya hakkında hapis istemi
Şantajla suçlanan Batuhan Karacakaya hakkında hapis istemi
Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara
Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu daha Türkiye'den çıktı
Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu daha Türkiye'den çıktı
Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha
Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha
Kızıl Goncalar'ın bu sahnesi olay oldu; inceleme başlatıldı
Kızıl Goncalar'ın bu sahnesi olay oldu; inceleme başlatıldı