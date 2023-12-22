Anasayfa Video Galeriler Gündem Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı Kalbi duran öğrenciyi öğretmeni kurtardı 22 Aralık 2023 Cuma Saat: 11:10 Güncelleme: 22 Aralık 2023 Cuma 11:11 Amasya’da okul bahçesinde oynarken yere yığılması sonrasında kalbi duran 13 yaşındaki öğrenciye, öğretmeninin kalp masajı hayata döndürdü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6585449406047b3a430fbcc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünya mirasına tuğla! 5 bin yıllık surlarda pes dedirten görüntü Üniversitede katliam yapan saldırganla ilgili korkunç ayrıntılar Bir uluslararası uyuşturucu baronu daha Türkiye'de yakalandı Şantajla suçlanan Batuhan Karacakaya hakkında hapis istemi Son yağışlar da fayda etmedi! Van Gölü'nde vahim manzara Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması Kırmızı bültenle aranan 2 yabancı uyruklu daha Türkiye'den çıktı Bir boşanma aşamasındaki eş katliamı daha Kızıl Goncalar'ın bu sahnesi olay oldu; inceleme başlatıldı