Anasayfa Video Galeriler Gündem Kalbine korkuluk saplanan çocuk yeniden hayata döndü Kalbine korkuluk saplanan çocuk yeniden hayata döndü 25 Haziran 2021 Cuma Saat: 19:35 Yalova’da yaşayan 12 yaşındaki çocuk, erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, bahçedeki demir korkuluklar kalbine saplandI. Minik çocuk 8 günlük hayat mücadelesini kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60d605cf37fada77d34eeb13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ankara'da sağanak yağış hayatı felç etti Nazlı Hamarat'ın 4 yaşındaki oğluyla kadeh tokuşturduğu anlar tepki çekti AK Partili başkandan tepki çeken sözler: Şehidimiz bize uğurlu geldi İstanbul'da jigolo baskını! 13 bin kişiyi üye yapmışlar İstanbul'da film sahnelerini aratmayan gasp Trafikteki eli silahlı maganda kamerada Ankara'da ''hayvan üretimevi'' baskını... Ekipler neye uğradığını şaşırdı! Güpegündüz bir kadın cinayeti daha! ''50 kez şikayet ettik'' diye feryat etti! Semih Öztürk'ten canlı yayında olay sözler