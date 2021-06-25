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Kalbine korkuluk saplanan çocuk yeniden hayata döndü

Yalova’da yaşayan 12 yaşındaki çocuk, erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek, bahçedeki demir korkuluklar kalbine saplandI. Minik çocuk 8 günlük hayat mücadelesini kazandı.

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