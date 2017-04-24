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  3. 24 Nisan 2017 08:50

Kaldirik otu toplamak için gittiği yaylada kayboldu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kaldirik otu toplamak için yaylaya giden bir kadın kayboldu. Yaylada mahsur kalan yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı.

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