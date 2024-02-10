Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki kaldırım çöktü. Çöken kaldırım üzerinden o esnada hiç kimsenin geçmemesi, büyük bir faciayı önledi.

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