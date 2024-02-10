Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü 10 Şubat 2024 Cumartesi Saat: 15:25 Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki kaldırım çöktü. Çöken kaldırım üzerinden o esnada hiç kimsenin geçmemesi, büyük bir faciayı önledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65c76b3c54a44e29b20ec793" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum: ''Öğrencilere yetecek kapasitede yurtlar hızla hizmete alınacak'' Pahalığa onlar da dayanamadı! ''Yabancı'' komşularımız da şehri terk ediyorlar İstanbul'da korkunç olay! Yeni doğmuş bebek çöpte bulundu Annesiyle tartışan üvey babasını kalbinden bıçakladı Araç muayenesinde emsal karar! TÜVTÜRK o paraları iade edecek İstanbul trafiğinde can pazarı! Yol savaş alanına döndü Köprüye bebek katilinin posterini açanlar yakalandı Karadeniz'den peş peşe patlama sesleri yükseldi Sınıflarda uygulamalı şeytan taşlama dersi başladı