Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaldırıma çıkan araç 2 kadını ezdi: Kadınlardan biri öldü Kaldırıma çıkan araç 2 kadını ezdi: Kadınlardan biri öldü 02 Kasım 2024 Cumartesi Saat: 20:30 Gaziantep'te direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra savrularak kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı 2 kadından biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/672661c2cd1cef330a0b73b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tünel çıkışı zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi Yine bir eski eş vahşeti, yine bir kadın cinayeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi Yüzde 70 indirimi duyan vatandaş birbirini ezdi AK Partili Mustafa Varank ölümden döndü MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı MSB, çocuk teröristlerin ifadelerini yayınladı Hatay'da orman yangını: Yangın evlere sıçradı Ali Koç'tan Galatasaray için çok ağır suçlama Hastanede silahlı saldırı: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı