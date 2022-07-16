Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü 16 Temmuz 2022 Cumartesi Saat: 17:50 İstanbul Çekmeköy'de sağa dönüş yapmak isteyen 73 yaşındaki sürücü, hızla kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62d2d02e8cfa922d02182d73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da otoparkta yangın: Çok sayıda araç hasar gördü Tekirdağ'da kaybolan genci 400 kişi arıyor Eski belediye başkanına ''15 Temmuz'' gözaltısı İstanbullular Büyükada'ya akın etti Tatilcilerin dönüş çilesi başladı Duy Beni dizisinde sosyal medyayı ayağa kaldıran sahne Halk plajında akılalmaz ölüm! Soruşturma başlatıldı Sümela yolunda korku dolu anlar! Ziyaretçilerin başına taş yağdı Manisa'nın ciğerleri yandı! 10 dönüm alan zarar gördü