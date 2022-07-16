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Kaldırıma çıkan araç iki kadını ezdi: 1 ölü

İstanbul Çekmeköy'de sağa dönüş yapmak isteyen 73 yaşındaki sürücü, hızla kaldırıma çıkarak iki kadını ezdi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

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