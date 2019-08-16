Kaldırıma çıkan sürücü park halindeki otomobile çarptı
16 Ağustos 2019 10:35
Kaldırıma çıkan sürücü park halindeki otomobile çarptı
Avcılar’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırma çıkarak park halindeki araca çarptı. Kaldırım üzerinde park halinde bulunan otomobilin çarpmanın etkisiyle bir yayanın üzerine devrildiği kaza anı kameralara yansıdı. Kaza, İstanbul Avcılar yan yolda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan bankadan para çekmek için duran 34 DM...