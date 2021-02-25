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  3. 25 Şubat 2021 13:20

Kaldırımda beklerken yumruk yedi!

Aksaray'da kaldırımda annesini bekleyen 13 yaşındaki kız çocuğu, bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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