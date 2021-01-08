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  3. 08 Ocak 2021 17:55

Kaldırımda çay içerken hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da sürücünün kontrolünden çıkan ATV'nin yol kenarında devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sırasında taburede oturup çay içen bir kişi ölümden döndü.

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