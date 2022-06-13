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Kaldırımda dehşet! Aracıyla kadını vitrine soktu

Ankara’da otomobilini hareket ettirmek isteyen sürücü, kaldırımda yürüyen kadına çarparak dükkana soktu. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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