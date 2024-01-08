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  4. Kaldırımda kabus! Kamyonet 5 kişiyi ezip dükkana daldı

Kaldırımda kabus! Kamyonet 5 kişiyi ezip dükkana daldı

İzmir’in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada 5 kişi yaralandı.

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