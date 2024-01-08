Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaldırımda kabus! Kamyonet 5 kişiyi ezip dükkana daldı Kaldırımda kabus! Kamyonet 5 kişiyi ezip dükkana daldı 08 Ocak 2024 Pazartesi Saat: 12:26 İzmir’in Buca ilçesinde, freni boşalan kamyonetin kaldırımda bulunan yayalara çarparak iş yerine daldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Feci kazada 5 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/659bbfab2dc86f60d4072a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta minibüste yabancı kadın ve şoför arasında şoke eden kavga Biz yemiyoruz ama Asyalılar bayılıyor! Hamsi ihracatını bile solladı İstanbul'da belgeselleri aratmayan anlar: Kargalar, akbabanın başına üşüştü Aday tanıtım töreninde Erdoğan'ı kızdıran olay! Sahneye geç gelince... İstanbul'un burnunun dibi sular altında! Araçlar, caddeler sulara gömüldü 27 ilde 2 bin 155 düzensiz göçmen daha yakalandı Plakalar değişiyor! Karekod kullanımı başladı Havalimanında siber saldırı! Balkonda kadına şiddet! Kucağındaki çocuğuyla kabusu yaşadı