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  3. 07 Temmuz 2017 11:15

Kaleiçi Old Town Festivali renkli görüntülerle başladı

Muratpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kaleiçi Old Town Festivali renkli görüntülerle başladı.

Video Galeri
Kaymakama bombalı saldırı!
Kaymakama bombalı saldırı!
Video Galeri
İhraç edilen polis memuru evinde ölü bulundu
İhraç edilen polis memuru evinde ölü bulundu
Video Galeri
Engelli aracı, gelin arabası oldu
Engelli aracı, gelin arabası oldu
Video Galeri
İstanbul Boğazında can pazarı kamerada
İstanbul Boğazında can pazarı kamerada
Video Galeri
Karakol değil “Perikol”
Karakol değil “Perikol”
Video Galeri
Müslüman olan Çinli Doktor iki bin yıllık Çin tıbbını Türkiyeye getirdi
Müslüman olan Çinli Doktor iki bin yıllık Çin tıbbını Türkiyeye getirdi