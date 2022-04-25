Anasayfa Video Galeriler Gündem Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi 25 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 16:55 Sakarya'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi, boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6266a850a856901d2b00814b" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Canlı yayın sırasında kaza yaptı Şifalı zuzubak otunun kilosu 1.000 TL'den yok satıyor! İstanbul-Sofya Ekspresi 2 yıl sonra yeniden başlıyor Oğluna teşhis konulunca hastalığını 53 yaşında öğrendi Bursa'da uçak düştü! Kuvvetli rüzgar camiyi kağıt gibi uçurdu Mehmetçik'in teröristleri yakaladığı an kamerada Toprağa dökülen müsilaj tartışması 30 kişinin 'kız' kavgası kamerada