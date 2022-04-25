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Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kimlik kontrolü sırasında bir kişi, boynunda kolye görünümlü kalem silahla yakalandı.

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