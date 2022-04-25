Kalem şeklinde suikast silah ele geçirildi

Cübbeli Ahmet'ten +18'lik tavsiye: Oruç tutanların ne zaman cinsel ilişkiye gireceğini açıkladı

İmamoğlu'ndan göç yorumu: ''İnsanlar mülteci olup vatanlarından ayrılmak zorunda kalmasın''

Canlı yayınında ''Hanımefendi gibi davranın'' dedi, ortalık karıştı

Metrobüste kadın yolcuya akıl almaz tehdit: ''Senin gibi karım olsa...''