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  4. Kaleye giden topu kaleci yerine top toplayıcı kurtardı, saha bir anda karıştı

Kaleye giden topu kaleci yerine top toplayıcı kurtardı, saha bir anda karıştı

Beykoz'da, futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Beykoz 1908 ile Maltepespor arasında oynanan müsabakada, ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtarınca ortalık karıştı.

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