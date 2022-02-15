Anasayfa Video Galeriler Gündem Kaleye giden topu kaleci yerine top toplayıcı kurtardı, saha bir anda karıştı Kaleye giden topu kaleci yerine top toplayıcı kurtardı, saha bir anda karıştı 15 Şubat 2022 Salı Saat: 16:40 Beykoz'da, futbol sahalarında nadir görülen bir olay yaşandı. Beykoz 1908 ile Maltepespor arasında oynanan müsabakada, ağlara giden golünü top toplayıcı çocuk kurtarınca ortalık karıştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/620bad5582685874232cdd03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sahilde korkutan görüntü! Onlarcası kıyıya vurdu Öğrencisini döven öğretmenin cezası belli oldu Lüks cipiyle aralarına daldı! 56 koyun, 2 eşek telef oldu Canlı yayında Erdoğan'a seslendi: ''Bu haber Erdoğan'a arz edilecek'' Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı Yer: İstanbul... Mağazada mide bulandıran sapıklık kamerada ''Kar maskeli kişiler öldürdü'' deyip gözyaşı dökmüştü... Katil kendisi çıktı Bakan Özer: ''Tüm sınıfları kapalı olan okulumuz yok'' Atatürk anıtına saldırı sonrası düğmeye basıldı! Araç girişi yasaklanacak