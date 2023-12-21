Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi

Adana’da depremzedeler için yapımına devam eden TOKİ konutlarının inşaatlarındaki son durum böyle görüntülendi.

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