Anasayfa Video Galeriler Gündem Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi 21 Aralık 2023 Perşembe Saat: 13:10 Güncelleme: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:10 Adana’da depremzedeler için yapımına devam eden TOKİ konutlarının inşaatlarındaki son durum böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65840f2b5e6098d26c0d07f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TİP, kalıcı yaz saati protestosu için sokaktaydı Türk otomotiv devinin elektrikli minibüsü, Tokyo'da test sürüşüne çıktı Trafikte dehşet anları! Arka koltuktaki eşini darbetti 9'uncu kattan düşen kadın hayatını kaybetti Bakan Şimşek'in ''Kimseden para istemedik'' sözlerine tepki yağdı Türünün tek örneği yerli SİHA bir testi daha geçti Sokak ortasında çatışma! Çok sayıda gözaltı var Kan donduran vahşet: Öldürüp sobada yaktı 35 aracın camını patlatıp kayıplara karıştılar