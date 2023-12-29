Anasayfa Video Galeriler Gündem Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi 29 Aralık 2023 Cuma Saat: 11:05 Güncelleme: 29 Aralık 2023 Cuma 11:05 Deprem bölgesi Malatya’da yapımı süren TOKİ deprem konutlarından binin bittiği, 2 bin 700 konutun ise bitmek üzere olduğu öğrenilirken, TOKİ deprem konutlarının son hali böyle görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/658e7dd9071e09e8230eeb33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeni nesil milli torpido AKYA, hedefi 12'den vurdu Hakkari'de heyelan yolu kapattı! Yaralılar var Deprem bölgesinde yer altından çıkan sıvı merak konusu oldu MİT'ten PKK/YPG'ye bir darbe daha! Nokta operasyonla öldürüldü Sanayi sitesinde büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü Survivor All Star'ın ilk tanıtımında Nagihan, Turabi ve Poyraz damgasını vurdu 81 ilde kaçak ve sahte içki operasyonu: Yüzlerce gözaltı var! Bir kadın daha öldürüldü: Yine dini nikahlı eş vahşeti İmamoğlu'ndan güldüren Cumhurbaşkanı Erdoğan taklidi