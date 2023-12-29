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Kalıcı deprem konutlarının son hali görüntülendi

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Deprem bölgesi Malatya’da yapımı süren TOKİ deprem konutlarından binin bittiği, 2 bin 700 konutun ise bitmek üzere olduğu öğrenilirken, TOKİ deprem konutlarının son hali böyle görüntülendi.

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