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  3. 04 Temmuz 2019 22:40

Kaliforniya’da 6.4 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD’nin Kaliforniya eyaletinde 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Güney Kaliforniya’da meydana gelen deprem yerel saatle 10.30’da kaydedildi. (İHA)

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