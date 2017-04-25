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  3. 25 Nisan 2017 21:50

Kalın: AKPMnin kararı siyasi bir operasyondur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) kararlarını kınadı.

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