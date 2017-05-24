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  3. 24 Mayıs 2017 11:15

Kalkıştan vazgeçti, yolcular tahliye edildi!

ABD’de Newark Havalimanı’nda meydana gelen olayda, motorundan alev uzayan United Havayolları'nın uçağı kalkıştan vazgeçti.

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Suriyeli mülteciler birbirlerini dolandırdı
Suriyeli mülteciler birbirlerini dolandırdı
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Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
Tırın dorsesinde kaçakçılık için kullanılan sistem şaşırttı
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İstanbulun göbeğinde ibret verici manzara
İstanbulun göbeğinde ibret verici manzara
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Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
Ters yöne girdi, karşısına araç çıkınca bakın ne yaptı!
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Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı
Serada yetiştirdiği bamyaların hasadına başladı
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Eli yine boş kaldı
Eli yine boş kaldı