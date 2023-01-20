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  4. Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi

Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi

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Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi.

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