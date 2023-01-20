Anasayfa Video Galeriler Gündem Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi Kalorifer kazanı patladı, alevler geceyi gündüze çevirdi 20 Ocak 2023 Cuma Saat: 08:30 Güncelleme: 20 Ocak 2023 Cuma 08:30 Sakarya’nın Hendek ilçesinde patlayan kalorifer kazanı ortalığı adeta alev topuna çevirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63ca26eb68058e46ba0323a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Lise öğrencisi kızların elektro şok cihazlı kavgası şoke etti! Hrant Dink mezarı başında anıldı Çatıda patlama! Çatı alev topuna döndü Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı İstanbul'da taksicilerin kabusu kamerada 96 yaşındaki kadına kabusu yaşattılar TBMM'de 1 dakika 19 tekrarla ilginç protesto ''İkinci el'' yok artık dedirten hırsızlık: Sattı, çaldı, parçalayıp tekrar sattı 16 yaşındaki çocuk pompalıyla dehşet saçtı