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  4. Kalp krizi geçiren doktor otomobilini acile sürerek hayata tutundu

Kalp krizi geçiren doktor otomobilini acile sürerek hayata tutundu

İstanbul'da Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar (41), kalp krizi geçirdiğini anlayınca otomobilini acile sürerek ölümden döndü.

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