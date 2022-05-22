Anasayfa Video Galeriler Gündem Kalp krizi geçiren doktor otomobilini acile sürerek hayata tutundu Kalp krizi geçiren doktor otomobilini acile sürerek hayata tutundu 22 Mayıs 2022 Pazar Saat: 16:50 İstanbul'da Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Dahiliye Uzmanı olarak çalışan Dr. Güngör Sitar (41), kalp krizi geçirdiğini anlayınca otomobilini acile sürerek ölümden döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628a3f9b17bc5f0ce7551113" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gençlik festivalinde taciz iddiası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu Sokak ortasında kadına şiddet! Taksici böyle kurtardı Dereden fırlayıp ördeği kapan su samuru görenleri şaşkına çevirdi Bu ilimizde aciller doldu taştı! Uzmanlardan ''salgın var'' uyarısı Kadına şiddet önlemek istediler, başlarına gelmeyen kalmadı Türkiye'nin denizlerdeki hayaleti ortaya çıktı Sanal marketin aracıyla uyuşturucu ticareti Cep telefonu bomba gibi patladı! O anlar kamerada Bu sefer taksici değil, yolcu şiddeti kamerada