Kalpazanların yöntemi şaşırttı: Paraları pervazlara saklamışlar
06 Temmuz 2019 15:50
Kalpazanların yöntemi şaşırttı: Paraları pervazlara saklamışlar
İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 bin 400 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonda ise paralar, kapı pervazlarına gizlenmiş halde bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri; İzmir, İstanbul ve Manisa’da kalpazanlık yapıldığını...