  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Temmuz 2019 15:50

Kalpazanların yöntemi şaşırttı: Paraları pervazlara saklamışlar

İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 bin 400 TL sahte para ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 29 şüpheliden 15’i tutuklandı. Polisin yaptığı operasyonda ise paralar, kapı pervazlarına gizlenmiş halde bulundu. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri; İzmir, İstanbul ve Manisa’da kalpazanlık yapıldığını...

Video Galeri
Geleneksel yayla göçü başladı
Geleneksel yayla göçü başladı
Video Galeri
Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada
Davetli gibi geldiği düğün evini soyan kadın hırsız kamerada
Video Galeri
Uyurken takılarınızı çıkarın
Uyurken takılarınızı çıkarın
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Doğu Akdeniz mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Doğu Akdeniz mesajı
Video Galeri
Rizeli’nin seyir terası böyle olur
Rizeli’nin seyir terası böyle olur
Video Galeri
Yavru köpeği dereye atan işçiye tepki çeken ceza
Yavru köpeği dereye atan işçiye tepki çeken ceza
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM