Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı 03 Temmuz 2023 Pazartesi Saat: 12:30 Eskişehir’de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren 4 kadın hırsız, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat atıktan sonra "taciz edildik" diyerek olay yerinden kaçtı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64a29535ade12201042e5853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Turizm başkentinde korkunç görüntüler! Yüzüne topa vurur gibi vurdu Ölmedi bayıldı... Nefesi kesilen horoz sosyal medyada gündem oldu Uzmanlardan sahte güneş gözlüğü uyarısı İsrail, Batı Şeria'yı vurdu: 4 ölü, 27 yaralı Trabzon'da patlama: 1 kişi hayatını kaybetti Film gibi operasyon! Uyuşturucu baronunun sağ kolu ''Kara Mamba'' yakalandı Türkiye'nin doğal akvaryumu Gökpınar Gölü'ne ziyaretçi akını Sıfır araç bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu Vay ayı vay! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldular