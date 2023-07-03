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  4. ''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı

''Kamera tokatçısı'' hırsızlar ''taciz var'' deyip kaçtı

Eskişehir’de hırsızlık amacıyla bir apartmana giren 4 kadın hırsız, kendilerini kaydeden güvenlik kamerasına tokat atıktan sonra "taciz edildik" diyerek olay yerinden kaçtı.

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