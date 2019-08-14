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  3. 14 Ağustos 2019 10:18

Kameralar önünde ilişkiye girdiler

Amirlerinden izinsiz Big Brother yarışmasına katılan ve kameralar önünde cinsel ilişkiye giren polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı.

Video Galeri
Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
Kazaya karışan kuru yük gemisi havadan görüntülendi
Video Galeri
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
Zeytinburnu açıklarında iki gemi çarpıştı
Video Galeri
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
Tatilcilerin dönüş yolculuğu erken başladı
Video Galeri
Liverpool son provasını yaptı
Liverpool son provasını yaptı
Video Galeri
Silivri’de yıkılan ağaç caddeyi trafiğe kapattı
Silivri’de yıkılan ağaç caddeyi trafiğe kapattı
Video Galeri
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