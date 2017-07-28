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  3. 28 Temmuz 2017 09:15

Kamerayı gören hırsız şaşkına döndü

Adana'da girdiği evden 3 cep telefonu çalan hırsızlık zanlısı, apartmandan çıkarken güvenlik kamerasını görünce şaşkına döndü.

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