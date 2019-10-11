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  3. 11 Ekim 2019 11:10

Kamışlı'da silah sesleri ve dumanlar yükseliyor

Mardin'in Nusaybin ilçesi Suriye sınırının karşında bulunan Kamışlı kentinde dumanlar yükselmeye devam ediyor. Kaynak: Kamışlı’da dumanlar yükseliyor

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