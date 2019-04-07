Kamışlı’da teröristlerin zırhlı aracı görüntülendi
07 Nisan 2019 11:10
Kamışlı’da teröristlerin zırhlı aracı görüntülendi
Suriye’nin Haseki iline bağlı Kamışlı ilçesinde PKK/YPG terör örgütünün zırhlı aracı ve konvoyları görüntülendi. Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Kamışlı’da çevre yolunda bir tırın üzerine konulmuş zırhlı paletli araç görüntülendi. Önünde teröristlerin sözde aldığı önlemler altında ilerleyen zırhlı aracı taşıyan tır, Kamışlı’nın iç kesimlerine doğru yoluna devam etti. Daha...