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  3. 29 Haziran 2017 12:45

Kampta ayı paniği

Uludağ'da kamp yaptıkları çadırlarına gece bir ayının geldiğini düşünen iki öğrenci, jandarma ve arama kurtarma ekiplerini alarma geçirdi.

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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuştan Afrin açıklaması
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuştan Afrin açıklaması
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Köprüde işçiler halay çekerek eğlendi
Köprüde işçiler halay çekerek eğlendi
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TEMde korku dolu anlar! Araç alevlere teslim oldu
TEMde korku dolu anlar! Araç alevlere teslim oldu
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Tuzlada yasadışı silah ticareti operasyonu: 31 tüfek ele geçirildi
Tuzlada yasadışı silah ticareti operasyonu: 31 tüfek ele geçirildi
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Ev hanımları organik ceviz üretimiyle iş dünyasına atıldı
Ev hanımları organik ceviz üretimiyle iş dünyasına atıldı
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Sahilde atlı sörf keyfi
Sahilde atlı sörf keyfi