Anasayfa Video Galeriler Gündem Kampüste dehşet anları: Kaçarken görüntüleri kaydetti Kampüste dehşet anları: Kaçarken görüntüleri kaydetti 27 Mart 2022 Pazar Saat: 15:10 Kocaeli Üniversitesi kampüsünde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan genç kız o anları saniye saniye kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6240543061a34c08652f7c53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Flaşlar patladı, Serdar Ortaç ''rezil'' oldu İstanbul'da korku dolu anlar! Minibüs bir anda alev aldı 23 yaşındaki gencin öyle bir hastalığı var ki... Doktorlar tanı koyamıyor Ebrar Karakurt sosyal medyada aşka geldi: Neredesin aşkım ? Bu da erkeğe kadın şiddeti! Kıskanç kadının elinden zor aldılar Şeyma Subaşı ''cesur'' dekoltesiyle Dila Tarkan'ın düğününe damgasını vurdu 11 Büyükşehir Belediye Başkanı gıda krizi ile ormanlara dikkat çekti Ruslar belediye başkanını kaçırıp, sivillere ateş açtı ABD'de helikopter düştü! O anlar kamerada