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Kamu denetim derneklerinden "özlük hakları iyileştirilsin" talebi

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Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu, kamu denetim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini söyledi.

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