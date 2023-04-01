Anasayfa Video Galeriler Gündem Kamu denetim derneklerinden "özlük hakları iyileştirilsin" talebi Kamu denetim derneklerinden "özlük hakları iyileştirilsin" talebi 01 Nisan 2023 Cumartesi Saat: 12:55 Güncelleme: 01 Nisan 2023 Cumartesi 12:55 Kamu Denetim Dernekleri Platformu Genel Başkan Vekili Kadir Kemaloğlu, kamu denetim elemanlarının özlük haklarının iyileştirilmesini istediklerini söyledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6427ff900bd1531d923f3b03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Nisan ayında yarım metre kar! 83 yerleşim yerine ulaşım kapandı Keşke 1 Nisan şakası olsaydı ama değil: İstanbul'da yeni salgın alarmı! Taksim Meydanı’nda turist kadına kapkaç kamerada ''Erdoğan kısa pantolonluyken ben Erbakan Hoca'yla çalıştım'' Anadolu'nun en yüksek cam seyir terasında intihar kamerada Aile boyu katliamın altından borç çıktı! Selçuk Bayraktar paylaştı, Türkiye'nin yeni milli gururu ortaya çıktı İstanbul'da vahşet! Bıçakladı, kızgın yağ döküp intihar etti Akşener'in AK Partili Başkana söylediği bu sözler olay oldu